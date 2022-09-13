В Томской области сотрудники полиции совместно с общественниками провели акцию «Первый рейд»

Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому району совместно с юными инспекторами движения провели акцию «Первый рейд», в ходе которой проводили беседы с пешеходами и водителями, разъясняли каждому участнику дорожного движения о требования ПДД, рекомендовали использовать световозвращающие элементы на одежде и аксессуарах детей и взрослых.
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