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Новости Брянска

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Свежие комментарии

  • Maxim
    Снять с консервации старенькие БРДМ, покрасить белым, полоску Росгвардии на борту, ехать тихонько в правой полосе, кт...Брянский водитель...

Минобороны сообщило о сбитых беспилотниках в Брянской области

Минобороны сообщило о сбитых беспилотниках в Брянской области

Беспилотники обнаружили и сбили дежурные средства ПВО. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.С 23:00 субботы, 26 апреля, до 4:00 воскресенья, 27 апреля, на территории Брянской области сбили пять беспилотных летательных аппаратов.

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