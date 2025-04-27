Минобороны сообщило о сбитых беспилотниках в Брянской области

Беспилотники обнаружили и сбили дежурные средства ПВО. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.С 23:00 субботы, 26 апреля, до 4:00 воскресенья, 27 апреля, на территории Брянской области сбили пять беспилотных летательных аппаратов.