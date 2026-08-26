Мэдиссон пропустит 2 недели из-за травмы плеча. В прошлом сезоне он сыграл всего 3 матча

Полузащитник «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон получил очередную травму в матче 1-го тура АПЛ с «Брентфордом» (0:3)Полузащитник «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон получил очередную травму в матче 1-го тура АПЛ с «Брентфордом» (0:3)Как собщает The Athletic, по результатам МРТ у 29-летнего англичанина небольшой перелом плеча.
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