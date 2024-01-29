В Чехове банда мигрантов из Средней Азии промышляющие вымогательством в ТРЦ «Карнавал» ударили ножом школьника в живот

Интересно где у нас ответвления полиции в Чехове,я о таких первый раз слышу, может что новое там

Сергей Трофимов

немедленно всех мигрантов вон из России и лишать их всего что у них есть в России мигранты нагло оккупируют Россию и превращают ее в исламское государство а менты давно куплены мигрантами сволочи они продажные и куда смотрит путин и его окружение