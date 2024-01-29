Медвежий угол
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Медвежий угол

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В Чехове банда мигрантов из Средней Азии промышляющие вымогательством в ТРЦ «Карнавал» ударили ножом школьника в живот

В Чехове банда мигрантов из Средней Азии промышляющие вымогательством в ТРЦ «Карнавал» ударили ножом школьника в живот

Оборотни в Ростове, схематозы на Урале Миграционная служба ГУ МВД Ростовской области оказалась полностью "обезглавлена" после очередного скандала с мигрантами.

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Комментарии
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Валерий Ребров
Интересно где у нас ответвления полиции в Чехове,я о таких первый раз слышу, может что новое там
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3 час.
Сергей Трофимов
немедленно всех мигрантов вон из России и лишать их всего что у них есть в России  мигранты нагло оккупируют Россию и превращают ее в исламское государство а менты давно куплены мигрантами  сволочи они продажные и куда смотрит путин и его окружение
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2 час.
Валерий Светлый
Пора активизировать СМЕРШ и вернуть смертную казнь за бандитизм.
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46 мин.

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