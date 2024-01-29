В Чехове банда мигрантов из Средней Азии промышляющие вымогательством в ТРЦ «Карнавал» ударили ножом школьника в живот

Оборотни в Ростове, схематозы на Урале Миграционная служба ГУ МВД Ростовской области оказалась полностью "обезглавлена" после очередного скандала с мигрантами.
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