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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тихонов – за отмену двойного гражданства в РФ: «Инициатива правильная. Я никогда не откажусь от российского паспорта ради белорусского»

«Все, кому надо, давно уже уехали. Надо было отменять двойное гражданство раньше, тогда всякие вице-премьеры не уехали из страны с триллионами.

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