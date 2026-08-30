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Татар-информ

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«Ак Барс» всухую обыграл «Шанхай Дрэгонс» и занял пятое место на Кубке мэра

«Ак Барс» всухую обыграл «Шанхай Дрэгонс» и занял пятое место на Кубке мэра

Фото: Ирина Донова / "Татар-информ" В заключительный день предсезонного турнира в московском «Мегаспорте» казанский «Ак Барс» под руководством Анвара Гатиятулина уверенно переиграл «Шанхай Дрэгонс» со счетом 4:0.

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