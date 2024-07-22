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Земля в иллюминаторе: лучшие инопланетяне в играх

Земля в иллюминаторе: лучшие инопланетяне в играх

Инопланетян в научно-фантастических видеоиграх изображали по-разному. Некоторые из них представали в роли коварных злодеев или жутких монстров, которых необходимо одолеть в бою, а другие оказывались героями, спасающими целые галактики.

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