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РЖАКА

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Старая слепая дворняга привела хозяйку к брошенному дому: та опешила от увиденного

Старая слепая дворняга привела хозяйку к брошенному дому: та опешила от увиденного

Котофеня – Да куда ж ты меня тащишь, окаянная! – Зинаида Петровна упёрлась каблуками в раскисшую тропинку и дёрнула поводок на себя.

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