Старая слепая дворняга привела хозяйку к брошенному дому: та опешила от увиденного

Котофеня – Да куда ж ты меня тащишь, окаянная! – Зинаида Петровна упёрлась каблуками в раскисшую тропинку и дёрнула поводок на себя.
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История о добре, о тепле, о жизни. Очень хорошая и поучительная. И соглашусь с Александром:-Причем тут «Ржака»?
Какой осёл ( ослица) выкладывает такое в рубрике "Ржака"? Что здесь весёлое?
Хорошая история, тёплая.