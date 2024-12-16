В ЕС раскрыли детали идеи об отправке войск на Украину

В Европейском союзе (ЕС) не обсуждают идею отправки войск в качестве «миротворцев» на Украину. Об этом заявила верховный представитель сообщества по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, ее цитирует Reuters.
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