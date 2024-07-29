Интерактив «Люди и куклы» состоялся сегодня для жителей Левобережного района

Ребята получали важные навыки Участникам встречи «Люди и куклы» в Левобережном районе провели мастер-класс по изготовлению перчаточных кукол, рассказали о работе кукольных театров и создании кукольных спектаклей.
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