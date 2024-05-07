Мурашко и Москалькова подписали соглашение о взаимодействии в сфере здравоохранения

Министр здравоохранения Михаил Мурашко и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова подписали соглашение о взаимодействии по вопросам соблюдения прав гражданина в сфере здравоохранения, лекарственного обеспечения и медицинской реабилитации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии