Бузова определилась с именами для будущих детей

Российская ведущая телевизионных передач Ольга Бузова до сих пор не нашла счастье в личной жизни. Как минимум, о новых отношениях после расставания с Давидом Манукяном (DAVA) сведения в прессе не появлялось.
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