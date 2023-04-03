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Василий
Действительно хороший отпуск, в одиночестве и при полном отсутствии электронного шума в виде смартфона-телефона-радио...
Плот
Галина Баранова
КЛАСС!!!
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Люся Люся
Прежде чем гыгыкать, могли бы сами посмотреть вакансии работ в России. Слесарь намного востребование и высокооплачив...
Задача о слесаре ...
Смехотерапия
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