Красная икра подорожала за год на 80–90% на фоне сокращения производства втрое

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Пришла новость, которая многим способна испортить аппетит и настроение в Новый год.
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