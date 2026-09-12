Уникальная история вещи, которую мы не замечаем: путь булавки от застежки до символа протеста

Булавка – обычная мелочь, которой пользуются в быту, не придавая сему факту особого значения. А между тем за этой крохотной вещицей тянется длинная история: она успела побыть и застежкой, и деньгами, и знаком протеста, и модным украшением.
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