Застарелые неврозы внешней политики США

© AP Photo / J. Scott Applewhite Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Во внешней политике США действуют на автопилоте, пишет FP.
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