Ударом «Искандера» уничтожен пункт дислокации наёмников ВСУ с 80 боевиками

Экипаж оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» Западной группировки российских войск ликвидировал в зоне специальной военной операции пункт дислокации иностранных наёмников с 80 боевиками.
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