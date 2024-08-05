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Ударом «Искандера» уничтожен пункт дислокации наёмников ВСУ с 80 боевиками

Ударом «Искандера» уничтожен пункт дислокации наёмников ВСУ с 80 боевиками

Экипаж оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» Западной группировки российских войск ликвидировал в зоне специальной военной операции пункт дислокации иностранных наёмников с 80 боевиками.

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