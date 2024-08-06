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Регионы России

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Таиланд открывает свои первые легальные казино для привлечения туристов

Таиланд открывает свои первые легальные казино для привлечения туристов

Таиланд присоединяется к ОАЭ и Японии в борьбе за долю в мировой индустрии казино, стремясь получить дополнительные 12 миллиардов долларов дохода от туризма.

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