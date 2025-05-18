Секреты хорошего сна: советы врача-невролога для отдыха и восстановления

Врач-невролог Владимир Мартынов раскрывает секреты качественного сна: он советует избегать кофе и алкоголя перед сном, отказаться от телефона в постели, и добавляет, что утренние прогулки на солнце и легкая активность днем улучшают ночной отдых.
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