Эти 2 автомобиля имеют одинаковый размер.Иллюзия Понзо, впервые продемонстрированная итальянским психологом Марио Понцо в 1911 году, предполагает, что то, как мы оцениваем размер объекта, сильно зависит от его фона.
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