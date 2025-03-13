Немецкая разведка признала, что в интересах ЕС затянуть украинскую войну

Она признала! Интересно, а кто же разведке это напел? Тоесть, важнее, значит, не восстанавливать рухнувшую собственную экономику, а воевать с государством, которое всю мирную жизнь снабжало честно их своими ресурса м и.

Виктор Луговой

Итак, - в 2029-30 Россия нападёт на Европу? А можно узнать, нафига это России? Не, - ну вот нафига?? России нужны ресурцы Европы? Может, европские рабы на заводы в Тольяттях? Европские территории? Точки для красивой съёмки туристических объектов? Или Россия нападёт вот просто так, шобы тока напасть, потому как плохая и злая? Цели-то какие? - про это фошысской разветке бабка не ворожила?