Глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль считает, что Россия нападет на Европу в 2029-2030 годах.
Немецкая разведка признала, что в интересах ЕС затянуть украинскую войну
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
NN
N N
Она признала! Интересно, а кто же разведке это напел? Тоесть, важнее, значит, не восстанавливать рухнувшую собственную экономику, а воевать с государством, которое всю мирную жизнь снабжало честно их своими ресурса м и.
Ответить
1 д.
Виктор Луговой
Итак, - в 2029-30 Россия нападёт на Европу? А можно узнать, нафига это России? Не, - ну вот нафига?? России нужны ресурцы Европы? Может, европские рабы на заводы в Тольяттях? Европские территории? Точки для красивой съёмки туристических объектов? Или Россия нападёт вот просто так, шобы тока напасть, потому как плохая и злая? Цели-то какие? - про это фошысской разветке бабка не ворожила?
Ответить
1 д.
Свежие комментарии