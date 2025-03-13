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Немецкая разведка признала, что в интересах ЕС затянуть украинскую войну

Немецкая разведка признала, что в интересах ЕС затянуть украинскую войну

Глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль считает, что Россия нападет на Европу в 2029-2030 годах.

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Комментарии
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NN
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Она признала! Интересно, а кто же разведке это напел? Тоесть, важнее, значит, не восстанавливать рухнувшую собственную экономику, а воевать с государством, которое всю мирную жизнь  снабжало честно их своими ресурса м и.
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1 д.
Виктор Луговой
Итак, - в 2029-30 Россия нападёт на Европу? А можно узнать, нафига это России? Не, - ну вот нафига?? России нужны ресурцы Европы? Может, европские рабы на заводы в Тольяттях? Европские территории? Точки для красивой съёмки туристических объектов? Или Россия нападёт вот просто так, шобы тока напасть, потому как плохая и злая? Цели-то какие? - про это фошысской разветке бабка не ворожила?
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1 д.
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