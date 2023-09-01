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«Бетис» купил у «Барселоны» Абде за 7,5 млн евро и продал Акуоку «Лиону» за 3 млн

«Бетис» купил у «Барселоны» Абде за 7,5 млн евро и продал Акуоку «Лиону» за 3 млн

За 21-летнего полузащитника каталонцы выручили 7,5 млн евро. Также у них есть право обратного выкупа футболиста и возможность получить 50% от суммы следующего трансфера.

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