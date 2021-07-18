Трехголовый младенец родился в Индии

В индийском штате Уттар-Прадеш местная жительница разрешилась от бремени ребенком с тремя головами. Женщина утверждает, что врачи контролировали ход беременности на всем ее протяжении, делали необходимые анализы, но не выявили никаких патологий.
В индийском штате Уттар-Прадеш местная жительница разрешилась от бремени ребенком с тремя головами. Женщина утверждает, что врачи контролировали ход беременности на всем ее протяжении, делали необходимые анализы, но не выявили никаких патологий.
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