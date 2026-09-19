Второй день голосования на выборах в Госдуму начался в Москве

В Москве проходит второй день выборов депутатов Государственной Думы. Участки во всех районах столицы вновь начали работу в 08:00, а онлайн-голосование продолжалось и ночью.
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