Небо над Санкт-Петербургом озарило северное сияние в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь небо над Санкт-Петербургом озарилось северным сиянием. Это природное явление можно было наблюдать не только в Северной столице, но и в Ленинградской области, а также в районе Ладожского озера и других местах.
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