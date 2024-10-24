Пушков: решение Моди и Рамафоса не встречаться со Стармером из-за БРИКС логично

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков посчитал логичным решение президента ЮАР Сирила Рамафосы и премьер-министра Индии Нарендры Моди посетить саммит БРИКС в Казани вместо поездки на встречу глав правительств стран Содружества наций на Самоа.