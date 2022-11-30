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1 декабря: День борьбы со СПИДом, Шерлок Холмс и звание Народного артиста

1 декабря: День борьбы со СПИДом, Шерлок Холмс и звание Народного артиста

1 декабря День воинской славы. День победы русской эскадры под командованием П. С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп Всемирный день борьбы со СПИДом Читайте также: Вылечить СПИД в России мешают дураки и 122-ФЗ ВИЧ: Группа риска - от 12 до 92 лет "Чума XX века": Сможем ли победить Боишься СПИДа? Выпей "йаду"! Кому выгодны мифы о СПИДе Ученые раскрыли главную тайну СПИДа С помощью вирусов человечество водят за нос Лечение СПИДа породит мутантов Православный календарь День мучеников Платона (убит в 306 году) и Романа (убит в 303 году) и отрока Варула.

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