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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ландо Норрис: «Инциденты с Ферстаппеном говорят сами за себя. Макс пожертвовал собой ради борьбы со мной»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис после финиша вторым на Гран-при Мехико ответил на вопрос о двух штрафах, которые в борьбе с ним получил гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

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