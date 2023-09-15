Вуэльта трех сердец. Команда своими решениями подставила лидеров

КузнецовВВ

Ремко Эвенпул одержал победу на 18-м этапе этапе «Вуэльты Испании»: бельгийский гонщик был частью раннего отрыва, по ходу которого он поочередно сбросил с колеса всех кто с ним ехал и умчался к сольной победе на Пуэрто-де-ла-Крус-де-Линарес, проехав в одиночестве несколько десятков километров. Помимо победы на этапе он обеспечил себе и майку горного короля «Вуэльты». Сегодняшний этап «Вуэльты» имел протяжённость в 179 километров. Из деревни Пола-де-Альанде гонщики отправились на первое восхождение дня — Альто-де-лас-Эстакас (5,1 км при среднем градиенте подъёма в 7,5%). Далее следовал более сложный Пуэрто-де-Сан-Лоренцо (9,9 км при 8,6%). Длинный спуск привел пелотон к следующей седловине — короткому Альто-де-Тенебредо (3,4 км при 9,5%). В финале ещё дважды пришлось покорять Пуэрто-де-ла-Крус-де-Линарес (8,3 км при 8,6%). Финиш этого последнего настоящего горного этапа пришёлся на вершину второго подъёма. Накануне, после финиша 17-го этапа, Ремко заявил, что намерен бороться за горные очки, и сделал именно так, как и говорил — отправился в ранний отрыв. Пелотон никуда не спешил, позволив Ремко и его временным попутчикам забрать этот этап. Несмотря на то, что рядом с Эвенпулом ехали довольно сильные гонщики — Эган Берналь, Дамиано Карузо, Макс Пул, Жюльен Бернар, Льюис Аски, Лоренцо Джермани, Нико Денц, Андреас Крон и Андреа Пикколо, но удерживать высокий темп им было нелегко. И в конечном итоге они один за другим начали отставать. Эвенепул первым пересек финишную черту после 179 километров и таким образом одержал свою третью победу на этой «Вуэльте». затратив на это 4 часа 47 минут 37 секунд. Вторым на финиш с отставанием 4 минуты 40 секунд приехал итальянец Дамиано Карузо, третьим уступив 5 минут 10 секунд был датчанин Андерс Крон. Тем временем боссы команды Jumbo-Visma решили выиграть три Гранд-тура одного сезона тремя разными гонщиками: Сепп Кусс в мае привёз Приможа Роглича к победе на «Джиро», а в июле Йонаса Вингегора — к победе на «Тур де Франс». И теперь сам Кусс к середине третьей недели неожиданно для всех, и в том числе для себя оказался очень близок к победе на «Вуэльте Испании». Но при этом как показали два предыдущих этапа выигранные по очереди Вингегором и Рогличем неожиданный лидер команды столкнулся с резким падением физической формы, и растерял почти все свое преимущество. Перед стартом вчерашнего этапа Кусс опережал Вингегора всего на 8 секунд, а Роглича чуть более чем на минуту и вполне мог потерять красную майку. Видимо в промежутке между двумя последними этапами боссы Jumbo-Visma приняли не совсем спортивное решение о том кто из их трех гонщиков должен стать победителем Гранд-Тура. После этого на вчерашнем этапе два капитана команды ( победитель Джиро-2023, и победитель Тур де Франс-2023 ) исполняя решение боссов как простые рядовые грегари защищали красную майку Кусса, и не пытались его атаковать как делали это на двух предыдущих этапах. В итге Сепп финишировал на этапе 10-м, проиграв Ремко Эвенепулу 9 минут и 29 секунд. Следом был Примож Роглич. А вот Йонас Вингегор намеренно чуть притормозил и на всякий случай проиграл еще 9 секунд Куссу. Таким образом, преимущество Сеппа над товарищем по команде в генеральной классификации выросло до 17 секунд. Роглич идущий третьим отстает на 1 мин. 08 секунд. Александр Власов финишировал на этапе 18-м. проиграв победителю 10 мин. 26 секунд. и по прежнему идет в общем зачете восьмым проигрывая уже 8 минут и 35 секунд. Ремко Эвенепул в общем зачете тринадцатый с отставанием 27 минут 53 секунды от Сеппа Кусса