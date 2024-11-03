☔️ Дожди и сильный ветер ожидаются в Крыму 4 и 5 ноября «Днем и до конца суток 4 ноября, ночью и утром 5 ноября в Крыму ожидаются дожди, в горах снег, местами сильные осадки.
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☔️ Дожди и сильный ветер ожидаются в Крыму 4 и 5 ноября «Днем и до конца суток 4 ноября, ночью и утром 5 ноября в Крыму ожидаются дожди, в горах снег, местами сильные осадки.