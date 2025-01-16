Збруев о Певцове: «Цепляется за этот плохой „Ленком“! Посадка на двух стульях человека не украшает»

Дмитрий Певцов объявил войну «Ленкому», в котором прослужил более 30 лет. Актер открыто рассказал о конфликте с руководством театра, но его слова не понравились коллегам.
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