Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 278 подписчиков

В Москве начался суд над "черным хирургом" Вольфманом

В Москве начался суд над "черным хирургом" Вольфманом

Перед судом в Москве предстал так называемый "черный хирург", гражданин Израиля Борис Вольфман. Как сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы, фигурант продавал живых россиян за границу ради незаконной трансплантации органов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии