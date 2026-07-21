В Москве начался суд над "черным хирургом" Вольфманом

Перед судом в Москве предстал так называемый "черный хирург", гражданин Израиля Борис Вольфман. Как сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы, фигурант продавал живых россиян за границу ради незаконной трансплантации органов.
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