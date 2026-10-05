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Царьград

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Белгородская область за неделю подверглась более чем 1,8 тыс. атак

Белгородская область за неделю подверглась более чем 1,8 тыс. атак

В результате ударов беспилотников пострадали больше 40 человек и погибли пятеро.Вооруженные силы Украины за минувшую неделю нанесли по Белгородской области более 1,8 тыс.

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