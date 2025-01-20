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Царьград

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"Пойди и убей": Как Запад манипулирует детьми в России?

"Пойди и убей": Как Запад манипулирует детьми в России?

"Пойди и убей": как Запад манипулирует детьми в России? Эксперты Царьграда раскрыли обратную сторону видеоигр, где присутствует жестокость и насилие.

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