Украина: По меньшей мере восемь человек погибли и еще 14 получили ранения в результате ударов украинских беспилотников по контролируемому Россией прибрежному селению Кирилловка Мелитопольского района Запорожской области в ночь с 24 на 25 июля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии