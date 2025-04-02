Бывшему бойцу смешанных единоборств Фёдору Емельяненко вручили диплом кандидата педагогических наук. «Выражаю глубокую благодарность ректору Карловской Евгении Анатольевне и руководству вуза за предоставленную возможность пройти этот сложный научный путь», — написал Емельяненко в соцсетях.
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