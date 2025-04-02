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Фёдору Емельяненко вручили диплом кандидата педагогических наук

Фёдору Емельяненко вручили диплом кандидата педагогических наук

Бывшему бойцу смешанных единоборств Фёдору Емельяненко вручили диплом кандидата педагогических наук. «Выражаю глубокую благодарность ректору Карловской Евгении Анатольевне и руководству вуза за предоставленную возможность пройти этот сложный научный путь», — написал Емельяненко в соцсетях.

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