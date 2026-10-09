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Мировое обозрение

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Путин сообщил Трампу, что ВС РФ владеют инициативой на линии соприкосновения

Путин сообщил Трампу, что ВС РФ владеют инициативой на линии соприкосновения

Главное в тезисах: Тезис 1: Президент России Владимир Путин в разговоре с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что ВС РФ полностью владеют инициативой на линии соприкосновения и уверенно продвигаются вперёд.

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