Час расплаты за Геленджик: волна ударов накрывает всю Украину, в Киеве ужас

Ночью и утром 3 августа украинские беспилотники нанесли серию ударов по российским регионам. Наибольший резонанс вызвала трагедия в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком, где БПЛА атаковал пляж с отдыхающими.
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