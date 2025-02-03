Трамп: во главе USAID стоят «радикальные безумцы»

Президент США Дональд Трамп заявил, что американским Агентством по международному развитию (USAID) руководят «радикальные безумцы», и администрация Белого дома в настоящее время работает над прекращением из деятельности.
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