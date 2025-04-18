Вокруг света: Почему Елизавета II разрешила установить статую погибшей Дианы в саду дворца, и Как к этому отнеслись Камилла и Чарльз

При воспоминаниях о покойной принцессе Диане, которую называют «народной принцессой», становится очевидным, что она оставила свой след далеко за пределами Британии и затронула чувства людей по всему миру.
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