Во Владивостоке женщина, просившая о помощи из окна квартиры, сорвалась с шестого этажа

Во Владивостоке женщина, подававшая сигналы о помощи, сорвалась с шестого этажа. Выяснение обстоятельств происшествия поставила на контроль прокуратура Первореченского района Владивостока, сообщает PRIMPRESS.
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