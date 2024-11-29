Связи между вооруженными силами Китая и США должны служить краеугольным камнем стабильного развития межгосударственных отношений -- Минобороны КНР

Пекин, 28 ноября /Синьхуа/ -- Китай и Соединенные Штаты должны установить связи между вооруженными силами двух стран, характеризующиеся отказом от конфликтов и конфронтации, открытым и практическим сотрудничеством, постепенным накоплением взаимного доверия.