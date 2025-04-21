WSJ: США предложили Украине отказаться от НАТО и признать Крым российским

США сообщили Украине, что ждут от нее уступок для скорейшего заключения мирной сделки. Как сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ), Вашингтон в том числе потребовал Киев отказаться от вступления в НАТО и передать под его контроль Запорожскую АЭС.
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