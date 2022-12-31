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У Шевченко и Сагадеева сменилось гражданство в заявке «Барыса» на официальном сайте КХЛ

В заявке «Барыса» на официальном сайте КХЛ изменена информация о гражданстве двух игроков сборной Казахстана – Дмитрия Шевченко и Антона Сагадеева.

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