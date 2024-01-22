Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Эксперт Хоффманн заявил, что НАТО может устроить провокацию под Калининградом

Эксперт Хоффманн заявил, что НАТО может устроить провокацию под Калининградом

НАТО может устроить провокацию относительно Калининградской области. Такое предположение в эфире программы «Сегодня утром» на телеканале «Звезда» выдвинул консультант по стратегическим коммуникациям Александр Хоффманн.

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