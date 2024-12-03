59-летняя Хлебникова удивила фанатов моложавой внешностью

Легенды музыкальной сцены продолжают удивлять своих поклонников, и не исключение — Марина Хлебникова, чье появление на шоу «Легенды Ретро FM 2024» восхитило и отношения не оставило равнодушным её фанатов.
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