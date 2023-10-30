Проект «Московское долголетие» пополнился девятью программами профпереподготовки

В проекте «Московское долголетие» открыли девять программ профпереподготовки. По окончании обучения и сдачи экзаменов пенсионерам выдадут диплом установленного образца, сообщил замглавы департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов.
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