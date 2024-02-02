День памяти Якова Басова или магия картин: почему работы художник представляли в 22 странах

"Патриарх крымской акварели" Яков Басов Второго февраля исполняется сто десять лет со дня рождения выдающегося крымского художника Якова Александровича Басова (1914-2004) - Народного художника Украины, лауреата Государственной премии Автономной Республики Крым, Почётного гражданина Алупки.
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