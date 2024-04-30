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«У МЕНЯ ПАПА ПРОКУРОР. Я ВСЕХ ОТМАЖУ». Кто и зачем напал на контуженного бойца СВО и его супругу?

«У МЕНЯ ПАПА ПРОКУРОР. Я ВСЕХ ОТМАЖУ». Кто и зачем напал на контуженного бойца СВО и его супругу?

Maski-Shou Эта история из Ростова-на-Дону получила большой резонанс. Там участник СВО, который брал Бахмут, получил за службу награды, ранение и контузию, подвергся жесткому избиению толпой.

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Комментарии
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Ирина
Все диаспоры нерусей отправлять на фронт,надоели они дармоеды в России. Плодятся,как кошки,да еще и требуют всех российских полномочий. В СВО всех и отовсюду. Нечего на базарах и в магазинах прохлаждаться.
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5 час.
Михаил
У этой мигрантской мрази папа прокурор. Ранее такакая же &quot;беженка&quot; из страны 404, и  работающая педиатром в России, оскорбила ребёнка и жену участника СВО, где-то &quot;беженец-преподаватель&quot;  пытается навязать хохляцкое мнение нашим ученикам. А нужны ли нам, в России, такие братья-предатели ?
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4 час.
Алексей Васильев
Во всех этих случаях продажные полица\и должны получать большие сроки. Иначе - никак.  Ну а самих бандитов на нары пожизненно.
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3 час.

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