«У МЕНЯ ПАПА ПРОКУРОР. Я ВСЕХ ОТМАЖУ». Кто и зачем напал на контуженного бойца СВО и его супругу?

Ирина Все диаспоры нерусей отправлять на фронт,надоели они дармоеды в России. Плодятся,как кошки,да еще и требуют всех российских полномочий. В СВО всех и отовсюду. Нечего на базарах и в магазинах прохлаждаться.

Михаил У этой мигрантской мрази папа прокурор. Ранее такакая же "беженка" из страны 404, и работающая педиатром в России, оскорбила ребёнка и жену участника СВО, где-то "беженец-преподаватель" пытается навязать хохляцкое мнение нашим ученикам. А нужны ли нам, в России, такие братья-предатели ?