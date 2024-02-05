Артист Джей Мар: в России любят песни с душой

В России любят русскую музыку, которая трогает за душу. Внутренний дух определяет музыкальный вкус в современном мире, об этом ведущей Марусе Михейчик в программе «Тет-а-тет с Марусей» на телеканале «360» рассказал российский артист и музыкант Джей Мар.